بالفيديو.. هكذا جرت تجارب حفل افتتاح “الشان” بملعب “نيلسون مانديلا”

أجرت لجنة تنظيم “الشان”، سهرة أمس الخميس، تجارب حفل افتتاح كأس امم إفريقيا للمحليين، المقرر انطلاقها اليوم الجمعة.

وشهد ملعب “نيلسون مانديلا” ببراقي، سهرة أمس أجواء خيالية، خلال تجارب التي أقامتها لجنة تنظيم الشان.

كما تزينت سماء ملعب “نيلسون مانديلا”، بالألعاب النارية، لمدة طويلة، ضمن التحضيرات الجارية.

ومن المنتظر أن يشهد حفل افتتاح “الشان”، المقرر اليوم الجمعة، برنامجا جد ثري ومتنوع يدوم حوالي نصف ساعة.