بالفيديو.. هكذا حفز عجالي لاعبيه بعد تعادلهم أمام الإتحاد

وجه مدرب نصر حسين داي، لخضر عجالي، خطابا تحفيزيا للاعبيه، عقب تحقيقهم لتعادل ثمين أمس السبت، أمام اتحاد العاصمة، بنتيجة 0-0.

وخاطب لخضر عجالي، لاعبيه عقب نهاية هذه المباراة، مصرحا: “امنحوني ثقتكم، وأعدكم أن نصنع المفاجأة هذا الموسم”.

وأضاف المدرب الجديد للنصرية: “لديكم الإمكانيات، فقط امنحوني ثقتكم، وأقسم لكم أننا سنصنع المفاجأة”.

وجاءت هذه الكلمات من عجالي، في محاولة منه، لرفع معنويات لاعبه فوزي يايا، الذي فوت على فريقع الفوز بالمباراة، بعد تضييعه لضربة جزاء.

يذكر أن هذه أول مباراة، يشرف عليها لخضر عجالي، بعد تعييه مؤخرا كمدرب جديد للنصرية، خلفا لسابقه رزقي رمان.