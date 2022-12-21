بالفيديو.. هكذا حفز مبابي رفاقه على العودة في النتيجة ضد الأرجنتين

نقلت قناة TF1 الفرنسية، فيديو من داخل غرف تغيير الملابس الخاصة بالمنتخب الفرنسي، يوضح اللاعب كيليان مبابي يحفز زملائه للعودة في النتيجة خلال ما بين الشوطين لمباراة نهائي المونديال ضد الأرجنتين.

وظهر مبابي في الفيديو الذي نشرته أمس الثلاثاء القناة الفرنسية، مخاطبا زملائه:” نهائي كأس العالم إنها مباراة العمر.. لا يمكننا فعل ماهو الأسوأ”.

وأضاف مبابي:”إنها مرة واحدة في الأربع سنوات، سندخل الملعب، ونضغط عليهم وحسم الصراعات الثنائية، يجب فعل شيئ، لقد سجلوا هدفين، ويجب تعديل النتيجة”.