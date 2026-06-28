بالفيديو.. هكذا حفّز القائد محرز زملاءه قبل المباراة التاريخية أمام النمسا

نشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، عبر منصاتها الرسمية، مقطع فيديو يوثق اللحظات الحماسيةلقائد المنتخب الوطني، رياض محرز، رفقة زملائه داخل غرف تغيير الملابس.

وذلك قبيل انطلاق المباراة التاريخية التي جرت أمس أمام منتخب النمسا، وكان فيها التعادل كافياً لتأمين تأهل “الخضر” إلى الدور الثاني من كأس العالم.

وألقى رياض محرز كلمات تحفيزية كبيرة ومؤثرة لزملائه اللاعبين، شدد فيها على حجم المسؤولية الكبيرة التي سيتحملونها على عاتقهم فوق أرضية الميدان من أجل إسعاد الجمهور الجزائري. وهو الوعد الذي تجسد وترجمه اللاعبون بالفعل على أرض الواقع خلال مجريات اللقاء.

وفي مقطع مؤثر سيبقى خالداً في تاريخ الكرة المستديرة الجزائرية. خاطب محرز رفقاءه بنبرة حازمة قائلاً: “يجب أن نلتهمهم واليوم يمكننا دخول التاريخ.. المطلوب ليس فقط الكفاءة على الميدان وإنما القلب والشراسة”.