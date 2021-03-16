بالفيديو.. هكذا رد زطشي على صُحفي طالبه بالاستقالة والاعتذار من الشعب !

رد بقوة رئيس الفاف خير الدين زطشي على صُحفي تهجم عليه خلال الندوة الصحفية التي عقدها أمسية اليوم الثلاثاء بولاية سيدي بلعباس.

الصُحفي قال لزطشي أن الفاف تخرج من فضيحة لتدخل في قلب فضيحة آخرى مُطالبا إياه بالاستقالة والاعتذار من الشعب الجزائري.

الرجل الأول في مبنى دالي براهيم قال:”الفضائح تراهم أنت فقط..حصيلتنا أكثر من ايجابية ومن كافة النواحي”.

“الانتقادات نتقبلها خاصة إذا كانت انتقادات بناءة.. الجمعية العامة راضية على ماقدمه الاتحاد الجزائري لكرة القدم والشعب الجزائري أيضا”.

“الحملة التي تقوم بها بعض الأطراف خدمة لمصالح شخصية لا تهمنا ولاتؤثر فينا إطلاقا”.