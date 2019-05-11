بالفيديو.. هكذا ساقت قفة رمضان فتاة إلى السجن لمدة 10 سنوات بباتنة

سردت شابة من ولاية باتنة في هذا الفيديو، تفاصيل حصول عائلتها على قفة رمضان، وكيف جرت القفة اختها إلى السجن.

وقالت الشابة التي كانت رفقة والدها المشلول بالفيديو، في الثالث من رمضان الجاري، أتاهم شباب قالوا إنهم يعملون بمكتب الهلال

الأحمر الجزائري لولاية باتنة، وأنهم سمعوا بمرض رب العائلة فأحضروا لهم قفة رمضان، وقد أخطؤوا بداية في العنوان فأرشدهم جار

العائلة إلى الطابق العلوي حيث تقيم العائلة، وأضافت الفتاة بأنها كانت وأختيها خارج المنزل، وعند وصولهن إلى البيت وجدن

الشباب الذين أحضروا القفة أمام باب المنزل، فأدخلوا القفة التي كانت تحوي كيس سميد وبعض الأغراض، ثم انصرفوا.

وبعد انصراف شباب الهلال الأحمر على حد تعبير الفتاة بحوالي ساعة ونصف، حضرت الشرطة ومعها أمر بتفتيش المنزل

وطلبوا مباشرة إحضار كيس السميد الذي أحضر إليهم في قفة رمضان، وكان مغلقا فتم فتحه وعثر بداخله على الكيف المعالج.

تم اقتياد فتاتين من أصل ثلاثة بالعائلة من قبل الشرطة، ومحاكمتهن فغي اليوم الموالي تضيف المتحدثة، فأطلق سراح الأولى

وحكم على الثانية بعشر سنوات حبسا نافذا، حيث ناشدت الفتاة وزير العدل التدخل لإنصاف أختها البريئة على حد تعبيرها.