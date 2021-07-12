بالفيديو.. هكذا عاشت إيطاليا فرحة التتويج بـ “اليورو”

انتظرت الجماهير الإيطالية الكثير من أجل إطلاق العنان للأفراح بعد سنوات الخيبة خاصة في 2018 عندما فشلت إيطاليا في التأهل لكأس العالم غير أن هذا كان حافزا لأشبال “مانشيني” من أجل العودة من بعيد وتحقيق الحلم الكبير.

إيطاليا عاشت ليلة بيضاء في مختلف مدنها وشوارعها، كيف لا وهم الذين انتظروا هذا اللقب منذ 53 سنة وهو اللقب الثاني في تاريخهم في نهائيات كأس أمم أوروبا، الإيطاليون لم يناموا سهرة أمس الأحد وصنعوا أجواء رائعة.

كتيبة “مانشيني” أسعدت شعبا كاملا والجميع كان يردد العبارة الإنجليزية الشهيرة: “It’s Coming to Rome” في إشارة أن اللقب سيكون في روما وليس في المنزل مثلما اشتهر الانجليز بأغنيتهم.