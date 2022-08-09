بالفيديو: هكذا غادر “ريفكا” سجن الحراش

تم عشية اليوم الثلاثاء، إطلاق سراح المؤثر على مواقع التواصل الإجتماعي فاروق بوجملين المعروف بريفكا بعد استنفاذه عقوبته.

وكان في استقبال ريفكا أمام سجن الحراش، عائلته بالإضافة إلى البعض من محبيه .

وأظهر الفيديو التي القطته كاميرا “النهار”، تأثر والدة ريفكا حيث قامت بحضن ابنها مباشره بعد خروجه من باب السجن.

وغادر ريفكا سجن القليعة على وقع التصفيقات والزغاريد من قبل المتواجدين أمام السجن.

وللإشارة، أصدر مجلس قضاء الجزائر اليوم أحكامه في قضية الاحتيال على الطلبة والتي اتهم فيها عدد من المؤثرين على شبكات التواصل الاجتماعي، حيث أدين فاروق بوجملين بستة أشهر حبسا نافذا كان قد استنفذها.

https://www.facebook.com/EnnaharTv/videos/833392574736274/