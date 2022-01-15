بالفيديو.. هكذا فاجأ بلماضي أنصار الخضر بالكاميرون

أقدم الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، على خرجة، نالت استحسان أنصار الخضر المتواجدين بالكاميرون.

وبعودته من الندوة الصحفية إلى الفندق الذي يقيم فيه الخضر، التقى بلماضي، بمجموعة من الجماهيرالجزائرية، أين تبادل الحديث معهم.

كما قام بلماضي، بإهداء قميص المنتخب، للجماهير التي تواجد بمدخل فندق، في خرجة لاقت استحسان الجميع.

ومن جهتهم أنصار الخضر المتواجدين بالكاميرون، دعمهم الكامل لجمال بلماضي وأشباله في هذه الدورة من “الكان”