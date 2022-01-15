إعــــلانات
الرياضة

بالفيديو.. هكذا فاجأ بلماضي أنصار الخضر بالكاميرون

بقلم كريم.تيغرمت
بالفيديو.. هكذا فاجأ بلماضي أنصار الخضر بالكاميرون
  • 3581
  • 0

أقدم الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم السبت، على خرجة، نالت استحسان أنصار الخضر المتواجدين بالكاميرون.

وبعودته من الندوة الصحفية إلى الفندق الذي يقيم فيه الخضر، التقى بلماضي، بمجموعة من الجماهيرالجزائرية، أين تبادل الحديث معهم.

كما قام بلماضي، بإهداء قميص المنتخب، للجماهير التي تواجد بمدخل فندق، في خرجة لاقت استحسان الجميع.

ومن جهتهم أنصار الخضر المتواجدين بالكاميرون، دعمهم الكامل لجمال بلماضي وأشباله في هذه الدورة من “الكان”

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/prFMv
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر