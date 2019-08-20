بالفيديو .. هكذا قدم إتحاد العاصمة قميصه الجديد لموسم 2019/2020

قام اليوم الثلاثاء، إتحاد العاصمة بنشر فيديو عبر جميع صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تقديم القميص الجديد للفريق.

ويظهر الفيديو دخول اللاعب كمال بلعربي الناشط في صفوف الفريق وهو يرتدي القميص ذو اللونين الاسود والأحمر

كما يوجد بالفيديو أحياء سوسطارة العريقة معقل النادي وأنصار أولاد البهجة، بالإضافة إلى دخول اللاعب لملعب عمر حمادي ببولوغين.