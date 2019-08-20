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بالفيديو .. هكذا قدم إتحاد العاصمة قميصه الجديد لموسم 2019/2020

الرياضة
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بالفيديو .. هكذا قدم إتحاد العاصمة قميصه الجديد لموسم 2019/2020
بقلم حكيم شق الطين

قام اليوم الثلاثاء، إتحاد العاصمة بنشر فيديو عبر جميع صفحاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه تقديم القميص الجديد للفريق.

ويظهر الفيديو دخول اللاعب كمال بلعربي الناشط في صفوف الفريق وهو يرتدي القميص ذو اللونين الاسود والأحمر
كما يوجد بالفيديو أحياء سوسطارة العريقة معقل النادي وأنصار أولاد البهجة، بالإضافة إلى دخول اللاعب لملعب عمر حمادي ببولوغين.

NEW KIT HOME USMA 2019/2020

NEW KIT HOME USMA 2019/2020 التقديم الرسمي لقميص إتحاد العاصمة لموسم 2019/2020'' https://youtu.be/yuI8iERBgrg ''https://www.instagram.com/usmaofficiel@Joma Algérie#USMA #Maillotofficiel #Newkit #KahlaouHamra⚫🔴#weareUNITED ✊

Publiée par USM Alger sur Mardi 20 août 2019


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=690872

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