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الرياضة

بالفيديو.. هكذا قدم شارل لوروا الوافد الجديد بن بوعلي

بقلم حواز عبد النور
بالفيديو.. هكذا قدم شارل لوروا الوافد الجديد بن بوعلي
بن بوعلي
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أعلن أمسية اليوم الجمعة فريق رويال سبورتينغ شارل لوروا البلجيكي عن ضمه بصفة رسمية لأحمد نذير بن بوعلي.

النادي البلجيكي نشر على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” فيديو يُلخص مراسيم توقيع المُهاجم القادم من فريق أتلتيك بارادو.

كما أرفق حساب نادي شارل لوروا الفيديو بالعبارة الشهيرة:”وان تو ثري فيفا بن بوعلي”.

وأمضى ابن مدينة الشلف على عقد يمتد لثلاث سنوات مع فريقه الجديد ينتهي صيف 2025.

رابط دائم : https://nhar.tv/2zlvT
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