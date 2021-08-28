بالفيديو.. هكذا قُدم ديلور من طرف ناديه الجديد

أعلن نادي نيس الفرنسي، وبصفة رسمية، عن ضمه للدولي الجزائري أندي ديلور، قادما من مونبوليي، بعقد لمدة لأربع سنوات كاملة، في صفقة مميزة لفريق الجنوب الفرنسي ولمحارب الصحراء.

والتحق قلب الهجوم، بمواطنيه يوسف عطال وهشام بوداوي، واللذين سيُسهلان عليه مهمة الإندماج مع ممثل منطقة “الريفيرا”، والذي صرف قيمة في حدود الـ10 ملايين أورو، للظفر بخدمات صاحب الرأس الذهبية.

وسيكون “بوزلوف” مُجبرا على مُنافسة عناصر مميزة للعب أساسيا مع “العقبان”، حيث سيجد في نفس منصبه كل من أمين غويري وكاسبر دولبرغ الدنماركي، واللذين يُعتبران ركيزتين أساسيتين في الفريق الأحمر والأسود.