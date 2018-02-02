بالفيديو..هكذا كانت عقوبة سارق الكباش في تيزي وزو

تداول رواد الفضاء الأزرق، أمس الخميس، فيديو لسارق الغنم بعد أن ألقي عليه القبض من قبل سكان ولاية تيزي وزو.

ويظهر مقطع الفيديو، لحظة القبض على السارق، حيث قام مجموعة من شباب المنطقة بتعذيبه و”جرّه”و مسح الأرض به من أجل استنطاقه.

وتباينت آراء رواد “الفايسبوك”، بين من رأى أنه لا يحق لشباب المنطقة تعذيب السارق بهذه الطريقة التي اعتبروها “وحشية” .

والأغلبية أيّدت تعذيبه وتطبيق العقوبة عليه ليكون عبرة لمن يعتبر.

للإشارة، كان قد عانى رعاة منطقة سيدي نعمان والقرى المجاورة بولاية تيزي وزو من سرقة أغنامهم.

وهو الأمر الذي اضطرهم لتنظيم حراسة من الأجل الإطاحة بالفاعل.