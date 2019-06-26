بالفيديو.. هكذا كانت عودة “بلالو” لـ “بولوغين”

نشر الحساب الرسمي لنادي “إتحاد العاصمة” فيديو للمدرب الجديد “دزيري بلال” وهو يعود إلى ملعب عمر حمادي ببلوغين.
وكشف الحساب الرسمي لأصحاب الزي الأحمر والأسود أن “بلالو” تحدث مطولا مع مسؤولي الفريق حول خطة الفريق في الميركاتو وأيضا من أجل التحضير المناسب لبداية الموسم.
حيث أن رفقاء “مؤيد اللافي” سيكونون على موعد مع العودة للتدريبات هذا الأحد.
https://fr-fr.facebook.com/USMAofficielle/videos/885763125122920/
https://fr-fr.facebook.com/USMAofficielle/videos/885763125122920/?__xts__%5B0%5D=68.ARB1EeoSv-9haeXiBBbpMU_QQouT-TAoF7gz0dBULFxFwyIzgtC1YnsfFQWqDbSvURjLryO6OsSyJgCh8D8MScOpqKE41J8TE7Yn5gCwdhJHyrHsxijkA-Tfh013lm5L2UmF1WE0KW6YMbXQJY5wS-i2dqj43y9V5Mw9vpQHMLNzFOxRxHVHpPq6ua7AKIMdvOUCm1WoJzx4HhQ3Zwu0HiYG2xpWkj8OY-ugAs56h-25XmGrDIFIBcBmwPPJ53GoueB0sqHIdtxKJ7C-UHuASSkjEW5iI5xqPfVQPnO6Soa4qt1SmkI8H7DMfKJIFT_dzYTMssNuiRqa5BKMigNCly31n5k21qOJWuY&__tn__=-R
التعليقات (0)