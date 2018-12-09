بالفيديو.. هكذا كان يتم نقل الحديد من منجم عين تموشنت لتشيّيد برج “إيفل”

سيرا لمسافة تعددت فيها المشاهد وامتزجت فيها زرقة البحر بخضرة الغابات ناهيك عن منابع مائية وقرية مهجورة،

تصل كاميرا تلفزيون النهار إلى “أنفاق منسية” كانت تستعمل في نقل الحديد من منجم الحديد ببني صاف إلى الميناء،

ومن تم يتم نقله إلى فرنسا وهو الحديد الذي تم تشييد به “برج ايفل” غير أن الملاحظ خلال توغلنا في هاته الأنفاق التي تعددت مداخلها في الغابة هو الإهمال الذي طالها وطال لوح السكة الحديدية، الذي يعتبر من أجود أنواع اللوح المعروف بنوعية “اتر”

وبغابة أخرى غير بعيد عن مدينة بني صاف تتواجد خنادق التهوية التي تضمن التهوية للأنفاق و التي تمتد أيضا على علو يفوق 50 مترا.

غير أنها أضحت تهدد سلامة مرتادي الغابة من متنزهين و كدا ممارسي الرياضة خصوصا و أن احد الخنادق كانت قد شهدت سقوط ووفاة صياد هاو كان عائدا من احد الشواطئ الصخرية مرورا بالغابة المسماة “فونتاغيرا”.