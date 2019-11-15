بالفيديو.. هكذا منح “محرز” ركلة الجزاء لـ “بونجاح”

أشاد الجمهور الجزائري وكل من شاهد مباراة “الخضر” أمام “زامبيا” والتي انتهت بخماسية كاملة بالقائد “رياض محرز”.

“محرز” كان من المقرر أن يسدد ركلة الجزاء التي تحصل عليها “بلايلي” في الشوط الثاني، غير أنه منح الكرة لـ “بونجاح”.

وتمكن “بونجاح” من إضافة الهدف الثاني في المباراة، وهذه اللقطة أكدت أن الأجواء أكثر من أخوية في المنتخب الوطني.

وليست المرة الأولى التي يقوم بها “رياض” بمثل هذه الأمور، ولعل اللقطة الأشهر عندما كان في “ليستر” أين منح ركلة الجزاء لـ فاردي” من أجل أن يواصل تحطيم الأرقام القياسية.