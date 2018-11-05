بالفيديو..هكذا نجت إبنة من الموت بعد محاولة ذبحها من طرف أمها بالبويرة

أقدمت أمس الأحد سيدة في الأربعينيات من عمرها على محاولة ذبح إبنتها من الوريد إلى الوريد بقرية اولاد بوصلاح بولاية البويرة.

وحسب المعلومات المتوفرة، فإن الإبنة معاقة ومن ذوي الإحتياجات الخاصة تبلغ من العمر 17 سنة نجت من الموت المحقق.

بعد تدخل أفراد العائلة في الوقت المناسب لنقلها على جناح السرعة وتقديم الإسعافات الأولية.

وقال عبد الوهاب كنان، إختصاصي في الجراحة بالمؤسسة الإستشفائية بسور الغزلان، أنه تم إجراء عملية جراحية لها لوقف النزيف .

وتحويلها إلى طبيب مختص في أمراض الحنجرة لمتابعة أي مضاعفات.

للإشارة، فإن الطفلة على قيد الحياة وترقد حاليا بالعناية المركزة وحالتها مستقرة.