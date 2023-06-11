بالفيديو.. هكذا هنأ غوارديولا محرز عقب تتويجهم برابطة الأبطال

حرص مدرب مانشسار سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، على تهنئة كل لاعبيه، عقب تتويجهم برابطة الأبطال. بما فيهم الدولي الجزائري رياض محرز.

وعقب إعلان الحكم نهاية مباراة السيتي، وانتر ميلان، تناقل غوارديولا بين لاعبيه مهنئا اياهم بهذا الانجاز الكبير.

كما رصدة الكاميرات، اللحظة التي هنأ فيها “الفيلسوف”، نجمه الجزائري، أين أخذه بالأحضان مطولا أمام كل اللاعبين.

يذكر أن رياض محرز، ورغم بقائه على دكة البدلاء أمس السبت، فوز فريقه على انتر ميلان بهدف دون رد. إلا أنه توج هذا الموسم مع ناديه مانشستر سيتي، بثلاثية تاريخية.