بالفيديو.. هكذا ودعت الأرجنتين “مارادونا”

ودعت الجماهير الأرجنتينية أسطورة كرة القدم، “دييغو أرماندو مارادونا”، وحضر الملايين من الشعب الأرجنتيني لمراسم تشييع جنازة “دييغو”.

وتداولت مختلف الصحف العالمية، صورا وفيديوهات للشعب الأرجنتيني وهو يودع “أسطورته”، الذي كان محبوبا من طرف الجميع.

كما أن الشعب الأرجنتيني لم يجد الكلمات لكي يعبر بها عن حزنه الشديد مكتفين فقط بقول: “لقد منحنا كل شيء.. لقد أسعدنا وغير حياتنا”.

من جهة أخرى، فإن الجماهير الإيطالية وبالأخص جمهور “نابولي” ودّع “دييغو” بطريقتهم الخاصة ويريدون أن يصبح ملعب “السان باولو” بإسمه.