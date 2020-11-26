بالفيديو.. هكذا ودعت نابولي أسطورتها مارادونا

الرياضة
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بالفيديو.. هكذا ودعت نابولي أسطورتها مارادونا
بقلم كريم.تيغرمت

ودعت مدينة نابولي الإيطالية، الأسطورة الأرجنتينية ديغو مارادونا بطريقتها الخاصة، تكريما لما قدمه لنادي الجنوب الإيطالي.

ونشرت الصحافة الإيطالية، مقطع فيديو، عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أظهر سكان وأنصار نادي نابولي، وهم يودعون مارادونا، على طريقتهم.

ويأتي هذا بالنظر للمكانة الكبيرة التي كان ولازال يحظى بها الأسطورة الأرجنتينية، في قلوب سكان نابولي، نظير ما قدمه لفريقهم طيلة سنوات.

يذكر أن دييغو مارادونا، قاد نابولي لتحقيق أول لقب دوري له موسم 1986-1987، قبل أن يحقق معهم لقب الكأس 1987، ثم الدوري الأوروبي1989، وآخرها لقب الدوري من جديد عام 1990.


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