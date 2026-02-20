بالفيديو: هكذا ودع الشاب رشيد عائلته وأصدقائه قبل أن ينتحر 

إهتز سكان مدينة برج منايل بولاية بومرداس ورواد موقع التواصل الاجتماعي على فيديو لشاب رشيد حيرش يوثق بساعات قليلة انتحاره.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي في أوّل أيام رمضان المبارك فيديو للشاب رشيد حيرش وجّه من خلاله كلمات صادقة إلى عائلته وأصدقائه وكل من عرفه.

وأظهر في الفيديو المتداول الشاب رشيد والنحدر من مدينة برج منايل في بومرداس يلتمس العفو والسماح، ويؤكد على أهمية الصفح والتسامح.

وخاطب الشاب رشيد في الفيديو المتداول والدته في كلام تقسعر له الأبدان حيث طلب رضاها والسماح منها لأنه اتعبها وقال: “سمحيلي يا يما عييتك وسمحيلي ختو وخويا الاحسين مقدرتش نعيش السحر لي فيا عياني”.

كما وجه الشاب رشيد في فيديو المتداول الذي نشره على المباشر عبر رسالة مؤثرة قبل أن يشرب كمية من روح الملح للشباب دعاهم إلى الإبتعاد عن طريق الخطأ. كما دعاهم إلى التمسك بما ينفعهم.

وإختتم رشيد كلامه بوصية ” لا تنسوني من صالح دعائكم بالرحمة”.