بالفيديو.. هكذا ودع رونالدو كأس العالم قطر 2022 

أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تأثره الشديد، عقب إقصائه أمس السبت، رفقة منتخب البرتغال، من الدور الربع نهائي لمونديال قطر 2022

وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه رونالدو في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس وهو يذرف الدموع بشدة.

كما بدى التأثر الشديد على ملامح الدون، عقب اقصائه رفقة البرتغال، من الدور الربع النهائي لمونديال قطر.

يذكر أن منتخب البرتغال، انهزم أمس السبت، أمام منتخب المغرب، بهدف دون رد، برسم ربع نهائي موندسال قطر 2022