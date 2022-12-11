بالفيديو.. هكذا ودع رونالدو كأس العالم قطر 2022
بقلم كريم تيغرمت
أظهر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، تأثره الشديد، عقب إقصائه أمس السبت، رفقة منتخب البرتغال، من الدور الربع نهائي لمونديال قطر 2022
وتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي، ظهر فيه رونالدو في النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس وهو يذرف الدموع بشدة.
كما بدى التأثر الشديد على ملامح الدون، عقب اقصائه رفقة البرتغال، من الدور الربع النهائي لمونديال قطر.
يذكر أن منتخب البرتغال، انهزم أمس السبت، أمام منتخب المغرب، بهدف دون رد، برسم ربع نهائي موندسال قطر 2022
😢 كريستيانــــو رونــــالدو يــــودع كــــأس العالم بــالدمــوع#قطر2022 | #كأس_العالم_قطر_2022 | #المغرب_البرتغال #WorldCupQatar2022 | #Qatar2022 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/qqccrFGMRG
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 10, 2022
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