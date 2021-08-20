بالفيديو.. هكذا ودع لاعبو الوفاق زميلهم عمورة قبل إنتقاله إلى سويسرا

أقامت تشكيلة وفاق سطيف أمسية اليوم الجمعة حفل توديعي على شرف زميلهم محمد الأمين عمورة الذي غادر النسر السطايفي خلال الميركاتو الصيفي الحالي بعد تلقيه عرضا مغريا من نادي لوغانو السويسري.

وقدم النادي السويسري عرضا ماليا مغريبا من أجل شراء عقد اللاعب عمورة وصل إلى 1.2 مليون أورو، كما عرض الفريق الويسري بند آخر لإغراء إدارة الوفاق ويتمثل في إستفادة الفريق من 20% في حال تحويل عمورة نحو فريق آخر.