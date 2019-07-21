بالفيديو.. هكذا ودّع “الغجري” و”بن ناصر” الجزائر

بدأت عناصر المنتخب الوطني في مُغادرة أرض الجزائر، في الساعات الأولى من نهار اليوم الأحد، بغرض الدخول في عُطلتهم الصيفية.

وظهر كل من إسماعيل بن ناصر، آندي دولور، آدم أوناس ومهدي عبيد، وهم يحملون لوزامهم وينتظرون من أجل ركوب الطائرة.

وسيكون “الغجري” وزملاؤه أمام فُرصة للإبتعاد عن الضغوطات، بعد “كان” تاريخية ومُساهمتهم في حصول الجزائر على النجمة الثانية عن جدارة.

يُشار بأن الرباعي وبعد الراحة المُستحقة، سيكون على موعد مع “ميركاتو ساخن”، بإعتبار أن جميعهم مُرشحون لتغيير الأجواء هذه الصائفة.