بالفيديو.. هكذا ودّع ليستر سيتي مالكه

ودّع نادي ليستر سيتي اليوم الإثنين، مالكه المتوفي في حادث تحطم طائرته المروحية فيشاي راكسرياكسون، على ملعب “الكينغ باور”.

وكان في وداع فيتشاي جميع العاملين في النادي الإنجليزي ولاعبيه، وبحضور ممثلي من الإتحاد الكروي، والمدرب السابق كلاوديو رانييري.

وحضر إبن فيتشاي رفقة والدته للملعب، أين وضعا إكليلا من الورود على أرضية الميدان، قبل أن يتلقيا التعازي من الحضور.

للإشارة فإن فيشاي يلقب بـ”سريفادادانابرابها” وهي تعني “نور الإزدهار الميمون”، وحصل على هذا القلب من الملك التايلاندي في 2013.