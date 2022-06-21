بالفيديو.. هكذا وصف نيكولاس مادورو نظيره الرئيس تبون
قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، رجل بالغ الذكاء، وعارف بتاريخ بلاده وبتاريخ شمال إفريقيا.
وأضاف نيكولاس مادرور في حوار صحفي مع قناة الميادين “هو رجلٌ مثقف جداً وذكي جداً وحازم جداً وجاد للغاية. أعتقد أنّ صداقة نشأت بيننا، وستسطر صفحات جديدة من السعادة لشعبينا”.
وتابع الرئيس الفنزويلي “الرئيس تبون عارف بتاريخ بلاده وبتاريخ شمال أفريقيا. ومطلع على تاريخ الشعوب العربية وشعوب البحر الأبيض المتوسط وأميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي”.
🎥| خلال حوار خاص مع قناة “الميادين” الرئيس الفنزويلي نيكولاس #مادورو 🇻🇪 🎙: “الرئيس الجزائري #تبون 🇩🇿 رجل بالغ الذكاء، وعارف بتاريخ بلاده وبتاريخ … وهو رجلٌ #مثقف جداً و #ذكي جداً و #حازم جداً و #جاد للغاية.. أعتقد أنّ #صداقة نشأت بيننا، وستسطر صفحات جديدة من السعادة لشعبينا” pic.twitter.com/uXrgrs7Zlu
— Séro (@SeroHoussem) June 21, 2022
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الرئيس الفنزويلي: نحيي موقف الجزائر ودفاعها التاريخي عن حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي
حيا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، اليوم الخميس، موقف الجزائر ودفاعها التاريخي من أجل حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي.
وقال الرئيس الفنزويلي خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمقر رئاسة الجمهورية إن البلدان يشتركان في تاريخ بطولي ويتقاسمان نفس الرؤية لعالم جديد.
وأكد الرئيس الفنزويلي أن اللقاء كان فرصة استثنائية لمعالجة التطورات العالمية والعلاقات الثنائية بين البلدين
وأوضح مادرور أنه تم التطرق إلى 3 ملفات رئيسية وهي فلسطين ليبيا والصحراء الغربية.
كما أكد الرئيس الفنزويلي توافق وجهات النظر مع الجزائر على إدانة الجرائم ضد الأطفال والنساء والعزل في فلسطين.
وقال الرئيس الفنزويلي “متضامنون مع الشعب الفلسطيني ونعمل على إدانة الجرائم المرتكبة في حقه”.
وبخصوص ليبيا أعرب الرئيس الفنزويلي عن قلقه اتجاه الوضع في ليبيا. مبديا دعمه مسار إجراء انتخابات شرعية في ليبيا لتسوية الازمة.
وحيا الرئيس الفنزويلي نضال شعب الصحراء الغربية من أجل نيل استقلاله. داعيا المجموعة الدولية احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصريه.
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رئيس الجمهورية: فتح خط جوي مباشر بين كراكاس والجزائر
عقد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ندوة صحفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو.
وقال الرئيس تبون إنه تم التحدث عن العديد من القضايا بدءا من القضية الفلسطينية. فاتفاقنا تام على أساس الكفاح أو النضال من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني لبناء دولته الوطنية. وعاصمتها القدس الشريف.
وأضاف الرئيس تبون “نفس الشيء بالنسبة للصحراء الغربية. فاتفقنا اتفاق تام على أساس مساعدة الشعب الصحراوي للحصول على استفتاء تقرير مصيره واستقلاله”.
وتابع رئيس الجمهورية “بالنسبة لليبيا هناك نفس الاتفاق كذلك. على أساس السماح للشعب الليبي الشقيق ان يقوم بانتخابات تسمح له بانتخاب مسؤولين جدد. لهم شرعية وشعبية لبناء ليبيا مثل ما يريدونه”.
بالنسبة للعلاقات الثنائية –يضيف الرئيس تبون- اتفقنا كذلك على توطيد العلاقات الاقتصادية والثقافية.
وكشف الرئيس تبون أنه سيتم بعد شهرين فتح خط جوي مباشر بين كراكاس والجزائر.
وقد أجري في هذه الأثناء رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو محادثات موسعة تشمل وفدي البلدين.
واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بقصر الرئاسة.
ويجري الرئيس تبون في هذه الأثناء محادثات ثنائية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو بقصر الرئاسة.
وقد حل رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو بالجزائر مساء أمس الاربعاء بالجزائر في زيارة تدوم يومين.
وكان في استقبال مادورو بمطار هواري بومدين الدولي, الوزير الاول ايمن بن عبد الرحمان. وعدد من أعضاء الحكومة من بينهم وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة.
وصباح اليوم الخميس، قام رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، نيكولاس مادورو اليوم الخميس. بوضع إكليل من الزهور. على النصب التذكاري المخلد لأرواح شهداء الثورة التحريرية.
وقام الرئيس الفنزويلي بزيارة المتحف الوطني للمجاهد، حيث تلقى شروحات وافية حول التاريخ النضالي للجزائر.
كما طاف الرئيس الفنزويلي بأجنحة المتحف، حيث اطّلع على أغراض شخصية للعلامة عبد الحميد بن باديس تعرض لأول مرة.