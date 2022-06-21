بالفيديو.. هكذا وصف نيكولاس مادورو نظيره الرئيس تبون

حيا الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادرور، اليوم الخميس، موقف الجزائر ودفاعها التاريخي من أجل حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي.

وقال الرئيس الفنزويلي خلال ندوة صحفية مشتركة مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. بمقر رئاسة الجمهورية إن البلدان يشتركان في تاريخ بطولي ويتقاسمان نفس الرؤية لعالم جديد.

وأكد الرئيس الفنزويلي أن اللقاء كان فرصة استثنائية لمعالجة التطورات العالمية والعلاقات الثنائية بين البلدين

وأوضح مادرور أنه تم التطرق إلى 3 ملفات رئيسية وهي فلسطين ليبيا والصحراء الغربية.

كما أكد الرئيس الفنزويلي توافق وجهات النظر مع الجزائر على إدانة الجرائم ضد الأطفال والنساء والعزل في فلسطين.

وقال الرئيس الفنزويلي “متضامنون مع الشعب الفلسطيني ونعمل على إدانة الجرائم المرتكبة في حقه”.

وبخصوص ليبيا أعرب الرئيس الفنزويلي عن قلقه اتجاه الوضع في ليبيا. مبديا دعمه مسار إجراء انتخابات شرعية في ليبيا لتسوية الازمة.

وحيا الرئيس الفنزويلي نضال شعب الصحراء الغربية من أجل نيل استقلاله. داعيا المجموعة الدولية احترام حق الشعب الصحراوي في تقرير مصريه.

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