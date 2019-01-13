بالفيديو .. هكذا يبني الصينيون قبور الجزائريين

أظهر فيديو صوره بناؤون بالمدينة الجديدة ذراع الريش بولاية عنابة، مستوى الغش الذي وصل إليه الصينيون في بناء سكنات الجزائريين.

وصور أصحاب الفيديو الذين استعان بهم صاحب الشقة المستفيد حديثا، لإعادة تهيئة شقته حجم الإستهتار بحياة الجزائريين والتلاعب بأموالهم.

فقد كان البناء يقوم بتفتيت الإسمنت بيده وكأنه رمل من دون إسمنت، كما أن حبات الآجر تتساقط الواحدة تلوى الأخرى وكأنها غير ملتصقة ببعضها.

كما أن الإسمنت التي تم تغطية الجدار به قبل طلائه لم يكن ملتصقا بالجدار أيضا، فقد كان البناء ينزعه بيده ويفتته ليصبح غبارا.

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