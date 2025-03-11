بالفيديو.. هكذا يتم استرجاع الرقم التسلسلي للمسجلين في “عدل 3”

نشرت وكالة عدل فيديو توضيحي حول خطوات استرجاع الرقم التسلسلي للمسجلين في برنامج عدل 3.

وأعلنت وكالة عدل عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمكتتبين في عدل 3 إبتداء من اليوم الثلاثاء على الساعة 11 صباحا.

وأعلنت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” في بيان لها، عن إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالمسجلين في برنامج عدل 3. وذلك ابتداءً من اليوم 11 مارس 2025 على الساعة 11:00 صباحًا.

حيث تخصَّص هذه المنصة حصريًا للمسجلين في صيغة عدل 3. وتتيح لهم إمكانية تفعيل حساباتهم وتحميل ملفاتهم المتعلقة بهذا البرنامج.

كما دعت وكالة “عدل” جميع المعنيين الولوج إلى المنصة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي: www.aadl.dz.

ونشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيديو توضيحي حول طريقة تحميل الملف وتفعيل الحساب للمسجلين في برنامج “عدل 3”.

وفي الفيديو الذي نشرته الوكالة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، يشير إلى أن الولوج إلى المنصة الرقمية يتم عبر الرابط www.aadl.dz. كما أن تفعيل الحساب يتم من خلال إدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب.

وأضافت الوكالة، أنه يتم إنشاء كلمة مرور خاصة بالمكتتب بعد تفعيل الحساب، ويتم تحيين البيانات الشخصية للمكتتب وتأكيدها عبر المنصة.

وفي الأخير تنزيل استمارة التسجيل والتصريح الشرفي من المنصة لطبعها، كما يتم تحميل الوثائق المكونة لملف المكتتب عبر المنصة.