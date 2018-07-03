بالفيديو..هكذا يتم تأمين المصطافين وحمايتهم من الغرق

تسهر عناصر الحماية المدنية على سلامة وأمن المصطافين، من خلال تأمينهم وحمايتهم من الغرق بالشواطئ.

وقال ملازم أول خالد بن خلف الله المكلف بالإعلام على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، أنه على المصطافين قبل التوجة إلى الشواطئ مراجعة أحوال الطقس.

كم عليهم اختيار الشاطئ الذي سيتوجهون إليه، حيث يجب أن يكون بالدرجة الأولى شاطئ محروس.

وفي حالة نزول المصطاف إلى الشاطئن عليه رؤية لون الراية لمعرفة إن كان يمكن السباحة في البحر أم لا .

وأضاف المتحدث، أن عناصر الحماية المدنية، مجندة لحماية المصطافين، حيث تم تسخير الوسائل المادية والبشرية من أجل ذلك .