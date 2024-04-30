بالفيديو: هكذا يتم تسجيل  تلاميذ السنة الأولى ابتدائي رقميا

نشرت وزارة التربية الوطنية اليوم فيديو توضيحي لعملية عملية تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، وذلك عبر البوابة الرقمية للوزارة.

وأوضح مقطع الفيديو التوضبحي الذي نشرته الوزارة عبر حسابها على الفيسبوك عملية التسجيل في السنة الأولى من التعليم الابتدائي بعنوان “رقمنة عملية التسجيل في السنة الأولى ابتدائي”

و كان وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد بتاريخ 27 أفريل 2024 خلال ندوة صحفية كشف عن أن تسجيل التلاميذ الجدد في السنة الأولى من التعليم الابتدائي، للسنة الدراسية 2024-2025، سيتمّ حصريا عبر النظام المعلوماتي للوزارة بصفر ورقة ودون التنقل إلى المؤسسات التعليمية.

كما أكد بلعايد ان التسجيلات الرقمية للتلاميذ الجدد في الابتدائي، ستستمر ما بين 2 ماي إلى الثلاثاء 31 ماي 2024.

وبإمكان الأولياء تسجيل أطفالهم المولودين مابين 1 جانفي و31 ديسمبر 2018، عبر فضاء الأولياء.