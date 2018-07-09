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بالفيديو… هكذا يتم تفادي التعرض لضربات الشمس في الصيف

أخبار الجزائر
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بالفيديو… هكذا يتم تفادي التعرض لضربات الشمس في الصيف
بقلم أحمد مراح

يعرف فصل الصيف إرتفاعا محسوسا في درجات الحرارة مما يسبب خطرا على أصحاب الأمراض المزمنة.

وتحدث الطبيب فتحي بن أشنهو في بلاطو قناة “النهار”، أن الجسم البشري يحتاج لكميات كبيرة من المياه نظرا للحاجة البيولوجية للبشر.

ودعا بن أشنهو، أنه من اللازم شرب حوالي ثمانية أكواب من المياه لتلبية حاجة الجسم من هذه المادة الحيوية.

إضافة الى إتباع إجراءات وقائية منها عدم شرب المياه باردة ومثلجة، خاصة وأن الجسم تكون حرارته مرتفعة وهو ماقد يسبب السكتة القلبية المفاجئة.

وبخصوص التعرض للحرارة مباشرة، أخبر بن أشنهو أن الجميع مدعوون لتفادي التعرض المباشر وهذا بوضع واقي من الأشعة يغطي الرأس كاملا.


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