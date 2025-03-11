بالفيديو.. هكذا يتم تفعيل الحساب وتحميل الملف للمسجلين في “عدل 3”

نشرت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره “عدل” فيديو توضيحي حول طريقة تحميل الملف وتفعيل الحساب للمسجلين في برنامج “عدل 3”.

وفي الفيديو الذي نشرته الوكالة عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، يشير إلى أن الولوج إلى المنصة الرقمية يتم عبر الرابط www.aadl.dz. كما أن تفعيل الحساب يتم من خلال إدخال المعلومات الخاصة بالمكتتب.

وأضافت الوكالة، أنه يتم إنشاء كلمة مرور خاصة بالمكتتب بعد تفعيل الحساب، ويتم تحيين البيانات الشخصية للمكتتب وتأكيدها عبر المنصة.

وفي الأخير تنزيل استمارة التسجيل والتصريح الشرفي من المنصة لطبعها، كما يتم تحميل الوثائق المكونة لملف المكتتب عبر المنصة