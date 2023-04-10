بالفيديو.. هكذا يحصل الطلبة الجزائريون في فرنسا على وجبة الإفطار

بين أزمة العمالة والتضخم، يواجه الطلاب صعوبات مالية متزايدة في فرنسا. في بربينيا، تمكن بعض الطلاب من الحصول على وظيفة بدوام جزئي بينما يقترب آخرون من عدم الاستقرار.

لمواجهة هذا الوضع، شرعت جمعية بيربينيا”Humainement Concernés”، بمناسبة شهر رمضان. في تحدٍ جديد: توزيع 200 “وجبة إفطار” لطلبة المدينة الجامعية بربينيان.

وجاءت فكرة توزيع الإفطار خلال فترة فيروس كورونا. في ذلك الوقت ، كان الوضع أكثر تعقيدًا بالنسبة للطلاب. حيث لم يتمكن الكثير منهم من الخروج أو الذهاب إلى العمل.

على المستوى التنظيمي، هناك أمهات متطوعات يطبخن حريرة ، شوربة، إلخ، وأطباق رئيسية مع اللحوم كل يوم. بالإضافة إلى ذلك الكعك والمقبلات. دون أن ننسى التمر والحليب وزجاجات المياه الصغيرة.

بالإضافة إلى توزيع الإفطار خلال شهر رمضان ، تتواجد الجمعية في عدة دول أفريقية وآسيوية. حيث تعمل على تسهيل الوصول إلى المياه من خلال بناء الآبار وخاصة الوصول إلى الغذاء من خلال توزيع الطرود الغذائية.

مع توزيع الإفطار ، كل يوم منذ بداية شهر رمضان ، يتشكل طابور طويل أمام حرم جامعة بربينيان.

في الساعة 6 مساءً، قبل 15 دقيقة من بدء التوزيع، ينتظر العشرات من الطلاب من جميع الجنسيات بفارغ الصبر جمع إفطارهم.

في قائمة الانتظار، يكون موضوع المناقشات هو نفسه دائمًا. ماذا ستكون القائمة اليومية؟ الشوربة أم الحريرة؟

بعد بضع دقائق، كشف سليم ، طالب جزائري ، عن القائمة، تناول الإفطار الشوربة وكسكسي اللحم البقري.

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