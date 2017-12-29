بالفيديو.. هكذا يحضر شبان الخضر لودية موريتانيا

أنهت عناصر المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة تحضيراتهم، وهذا قبل المواجهة الودية التي تجمعهم عشية اليوم الجمعة، أمام موريتانيا.

وأكد المُدرب، سفيان بوجلة بأن كل شيء يسير على أحسن ما يُرام داخل مركز سيدي موسى، وبأن “الخضر” يعملون بجدية.

وصرح قائلا لموقع “الفاف” الرسمي :”هدفنا من التربص كان تقييم مُستوى اللاعبين بعد دورة “لوناف” الصيف الماضي، واستدعينا نفس النواة”.

وواصل :”طريقة العمل إختلفت، ولكن اللاعبين تمكنوا من إيجاد معالهم، والتنسيق فيهما بينهم وهذا الأهم بالنسبة لنا في هذه الفترة”.

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