بالفيديو.. هكذا يريد الجزائريون رئيس بلادهم الجديد

تطرق برنامج “صريح بوليتيك”، والذي يعرض على قناة “النهار”، ويتناول مواضيع تخص اللأوضاع الوطنية، وينقل صوت الشعب الجزائري، إلى موضوع الإنتخابات الرئاسية.

لذلك خرج طاقم البرنامج إلى الشارع، لمعرفة أراء الجزائريين، في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية، وكيف يريدون أن يكون رئيسهم الجديد.

وأجمع المواطنون، على ضرورة تنظيم الإنتخابات الرئاسية في أسرع وقت، وذلك كون البلاد تحتاج لرئيس جمهورية، للخروج من الأزمة.

وتمنى الجزائريون، أن يكون رئيسهم إنسانا صالحا، يخاف المولى عز وجل، ويخدم البلاد، وأن يكون نزيها ولديه غيرة على الوطن، وحب للعقيدة والعلم الجزائري.