بالفيديو.. هكذا يستمتع محرز في نادي الأثراء !!

نشر الدولي البرتغالي بيرناردو سيلفا، اليوم الأحد، فيديو له على “إنستغرام” يظهره برفقة زميله الجديد في مانشستر سيتي الإنجليزي رياض محرز.

وأظهر الفيديو المتداول الجزائري وهو يتبادل الكرة بالرأس مع سيلفا داخل حوض السباحة التابع للنادي عقب نهاية لقاء السوبر الإنجليزي.

ما يؤكد الإرتياح الكبير والإندماج السريع لمحرز في نادي مانشستر سيتي، بعد شهر فقط من إلتحاقه بكتيبة المدرب بيب غوارديولا.

يذكر أن محرز أحرز أول لقب له مع “السيتيزنس”، أمس الأحد، بعد تتويجه بكأس السوبر الإنجليزي على حساب تشيلسي.