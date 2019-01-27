بالفيديو .. هكذا يعاني سكان العنصر وبلهادف بجيجل لفك العزلة

يواجه سكان بلديتي العنصر وبلهادف بولاية جيجل الموت لاجتياز الوادي وفك العزلة، التي فرضها عليهم سقوط الجسر بسبب التقلبات الجوية.

شيوخ وعجائز، نساء ورجال وحتى التلاميذ، ليس لهم طريق لقضاء حوائجهم أو الوصول إلى مدارسهم سوى المجازفة وقطع الوادي.

ولم يجد المواطنين حلا للوصول إلى الضفة الأخرى من الوادي دون مجابهة الخطر، خاصة وأن كل وسائل الحياة ومستلزمات المعيشة.

تقع في الجهة المقابلة من الجسر، حيث يُظهر فيديو معاناة السكان للوصول إلى بر الأمان.

ولولا تدخل مصالح الحماية المدنية، فقد كادت مياه الوادي أن تجرف أحد الأطفال الذي حاول اجتيازه للضفة الأخرى.