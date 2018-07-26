بالفيديو ..هكذا يعاني عمال الجنوب مع موجة الحر

يعاني سكان الجنوب مع الإرتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي تشهدها ولاياتهم، على غرار أدرار وتمنراست خاصة العمال منهم.

ورصدت كاميرا ” النهار” معاناة مواطنو أدرار مع الارتفاع الرهيب لدرجات الحرارة.

حيث أن دراجة الحرارة في منطقتهم ترتفع ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية السادسة مساء ،وهو الأمر الذي يؤرق عمال المنطقة لتزامن أوقات عملهم مع موجة الحر التي تشهدها المنطقة.

واشتكى احد المواطنين من الوضعية الكارثية التي يعيشها العمال بسبب ارتفاع درجات الحرارة .

وطالب من السلطات أن تنظر إليهم وتغير لهم ساعات عملهم.