بالفيديو ..  هكذا يعيش الأمراء داخل افخم سجن في التاريخ

قام فريق صحفي للبي بي سي، بدخول فندق ريتز كارلتون بالرياض، أفخم سجن في التاريخ والذي يحتجز فيه الأمراء والوزاراء.

وذكرت المراسلة فإن الموقوفين يعيشون حياة 5 نجوم، وقد تلبية كل إحياجاتهم والامور التي يطلبونها.

وقال عضو باللجنة الخاصة لمتابعة عملية مكافحة الفساد، أن الموقوفين لم يتعرضو للتعديب، كما انه تم تلبية كل رغباتهم.

وأضاف، انه تم تلبية قائمة أشياء خاصة بهم، منها من طلب مدلكتة الخاصة، وحلاقه، وأحدهم طلب الكافيار الروسي على طعامه.

كما ان هناك موظفون يعملون على مدار الساعة لخدمتهم، ولانستطيع تقديم لهم طعام خارج الفندق.

ويوجد أطباء وممرضين، مع إحضار أدوية الخاصة بكل شخص من منازلهم، على حساب المملكة .

وللإشارة، فإن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، قد أمر بالقبض على عدة أمراء ووزراء، على خلفية مكافحة الفساد وتبيض الاموال.