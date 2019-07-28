بالفيديو.. هكذا يقضي “عطّال” عُطلته في مراكش

غادر الدولي الجزائري يوسف عطّال منذ ساعات مضت أرض الوطن، من أجل قضاء عُطلته الصيفية، قبل العودة لناديه “نيس” الفرنسي.

وظهر الظهير الأيمن الصاعد أولا في مطار هواري بومدين، قبل أن يحط رحاله غير بعيد في المغرب، وبالتحديد في “مراكش”.

وسيعمل الجناح الطائر على إستغلال الأيام القادمة للترويح عن نفسه لدى الجيران المغاربة، المعروفين بحفاوة الإستقبال، وتوفير كل شيء للسُواح.

ويُشار في الأخير بأن صاحب الـ23 عاما لا يزال مُصابا على مُستوى الكتف، وعودته للمُنافسة الرسمية ستتأخر لا محالة.

يُذكر بأن خريج مدرسة “شبيبة القبائل” مُطالب بالصبر، قبل العودة للتمارين الجماعية مع فريقه بعد أسابيع من الآن.