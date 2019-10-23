بالفيديو.. هكذا يمسح محرز الجديد الأرض بمُدافعي “الشامبين شييب”

وضع الدولي الجزائري سعيد بن رحمة فيديو له وهو يتلاعب بمُدافعي “الشامبين شيب”، على طريقة الكبار في الجولة الماضية منه.

وظهر الجناح الطائر في أفضل أحواله، بإعتبار أن المُنافسين لم يتمكنوا من إيقافه سوى عند إستعمال العُنف ضده كل مرة.

ويتواجد نجم برينتفورد في أفضل أحواله مؤخرا، بعدما إسترجع لياقته كاملة وتخلص من شبح الإصابة الخطيرة التي كان يعاني منها.

يُذكر بأن صاحب الإنطلاقات السريعة، تواجد مع المنتخب الوطني خلال التربص الأخير، وتحصل على ثقة جمال بلماضي امام الكونغو الديمقراطية.

ويتحصل من يُلقبه الإنجليز بمحرز الجديد على إشادة واسعة في المملكة البريطانية، مع توقعات بإنتقاله لناد كبير في المُستقبل القريب.