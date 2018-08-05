بالفيديو.. هكذا يمضي أطفال عطلتهم الصيفية في شوارع وهران

يجوبون مختلف الطرقات بشتى أحياء وهران و بأيديهم قارورات بمرشاة تحوي سائلا منظفا وعلى ظهورهم حقائب يضعون فيها حاجياتهم يسارعون إلى تنظيف الزجاج الأمامي لسيارات المارة المتوقفة اثناء اشارات المرور.

هم أطفال لا يتعدون ال 12 سنة استلهموا فكرة ممارسة هذا النشاط من شاب سوري حولوها إلى عمل موسمي يسترزقون منه خلال عطلة الصيف بأغلب الطرقات التي تعرف حركية كبيرة،

كطريق المسمكة مقابل بعض النقود التي يجود لهم بها أصحاب المركبات تتعدى في بعض الأحيان الألف دج في اليوم الواحد يجمعونها للتحضير للدخول المدرسي ومساعدة عائلاتهم المحدودة الدخل.

نشاط شاق ومحفوف بالمخاطر يقومون به من التاسعة صباحا حتى الرابعة زوالا يتحمل خلاله هؤلاء الأطفال مسؤولية الاعتماد على أنفسهم مقابل التضحية بعطلتهم الصيفية.