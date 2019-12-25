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بالفيديو.. هكذا يُحضر “بن رحمة” للبوكسينغ داي

الرياضة
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بالفيديو.. هكذا يُحضر “بن رحمة” للبوكسينغ داي صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

يُعول النجم الدولي الجزائري “سعيد بن رحمة” على التألق مع فريقه “برينتفورد” في فترة “البوكسينغ داي”.

اللاعب المُلقب بمحرز الجديد في انجلترا نشر امسية اليوم الأربعاء فيديو على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

الفيديو يُظهر نجم الخضر وهو يقوم بتدريبات شاقة داخل قاعة تقوية العضلات مع مدرب خاص.

وعنون اللاعب المطلوب في فريق توتنهام الفيديو بعبارة:”جاهز لفترة البوكسينغ داي”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=746334

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