بالفيديو.. هكذا يُحضّر منتخب “كولومبيا” لمواجهة “الخضر”

الرياضة
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بالفيديو.. هكذا يُحضّر منتخب “كولومبيا” لمواجهة “الخضر”
بقلم أمير بهلول

ركز “كارلوس كيروش” مدرب منتخب “كولومبيا” على الاسترجاع فقط تحضيرا لمباراة الجزائر غدا الثلاثاء في مدينة “ليل”.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب “التريكولوري” فيديو عبر “التويتر” يظهر تحضيرات المنتخب لمواجهة “الخضر”.

وكان قرار “كيروش” بعدم إجراء أي حصة تدريبية لغاية مواجهة الجزائر مثيرا للجدل حسب الصحافة الكولومبية التي لم تتقبل الفكرة.

يذكر أن المنتخب الكولومبي سيشد الرحال لمدينة “ليل” الفرنسية اليوم الإثنين على أن تكون هناك ندوة صحفية للمدرب “كيروش” بعد نهاية تدريبات “الخضر”.


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