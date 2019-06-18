بالفيديو..هنا سيقيم الخضر بأرض الفراعنة خلال العرس الإفريقي

أكد موفد قناة “النهار” إلى القاهرة، أن كل الظروف مهيأة ومدروسة لإستقبال المنتخب الوطني عشية اليوم الثلاثاء بمصر في حدود الساعة 10:30 مساءً

وأكد مبعوث القناة، أنّ الخضر سيقيمون في فندق “روايال مكسيم بالاس كيمبنسكي” الذي يبعد عن مطار القاهرة الدولي بحوالي عشر دقائق

وسيخصص جناح خاص للمنتخب الوطني بالفندق، كما أن كل شيء على مايرام في مقر إقامة المنتخب وبطلب من المدرب الوطني جمال بلماضي.

وهو مايعني أن الفريق الوطني سيكون بعيدا عن ضجيج العاصمة وإزدحامها، وهو مايعد عاملا على إنجاح إقامة الأفناك بأرض الفراعنة

إستعدادا للعرس القاري الذي تحتضن فعالياته مصر إبتداءً من الجمعة 21 جوان الجاري وإلى غاية 19 جويلية المقبل.