بالفيديو.. هني ممرر حاسم ويساهم في الفوز العريض للغرافة على الدحيل

بصم الدولي الجزائري سفيان هني على تمريرة حاسمة، ساهم من خلالها في الفوز الذي حققه ناديه الغرافة، أمام الدحيل.

وشارك الثنائي الجزائري سفيان هني، و مواطنه عدلان قديورة أساسيين في هذه المباراة، ضمن تشكيلة ناديهما الغرافة.

وشهد هذا اللقاء تألق هني، أين ساهم في الهدف الثاني لفريقه، بعدما منح تمريرة حاسمة، ترجمها زميله مؤيد حسن لهدف ثاني للغرافة.

ومن جهته قدم عدلان قديورة مردودا كبيرا في هذا اللقاء، من خلال تدخلاته القوية في وسط الميدان، وتكسير جميع محاولات الدحيل.

وانتهت هذه المواجهة، بفوز رفقاء هني، وقديورة، بنتيجة 3-0، على حساب الدحيل، الذي لم ينهزم أما الغرافة طيلة الـ10 سنوات الماضية.