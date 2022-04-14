بالفيديو.. هني هداف رفقة الغرافة في دوري أبطال آسيا
بقلم كريم تيغرمت
نجح الدولي الجزائري سفيان هني، في هز الشاك، خلال مبارة فريقه الغرافة، ونادي أهلي دبي، ضمن دوري أبطال آسيا.
وشارك هني، أساسيا كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في مواجهة أهلي دبي، ضمن الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.
كما نجح المهاجم الجزائري، في افتتاح باب التسجيل للغرافة، في الدقيقة 44 من الشوط الاول مانحا التقدم لفريقه.
هدف| #الغرافة يتقدم 1-0 على شباب الأهلي دبي عن طريق سفيان هني#دوري_ابطال_اسيا pic.twitter.com/7CtZCNwWI7
— قنوات الكاس (@alkasschannel) April 14, 2022
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