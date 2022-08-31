بالفيديو.. هني هداف في مواجهة الغرافة

بصم الدولي الجزائري سفيان هني، لاعب نادي الأهلي، اليوم الأربعاء، على هدف جديد، في مباراتهم أمام الغرافة ضمن الدوري القطري.

وشارك هني أساسيا ضمن تشكيلة ناديه الأهلي، في هذه المباراة التي جمعه بمواطنيه براهيمي، بلفوضيل، بولاية، وتاهرات من جانب الغرافة.

كما تمكن هني، من البروز بقوة، في الدقيقة الـ39 من عمر الشوط الأول، بتسجيله هدف السبق لصالح فريقه.

وانتهى الشوط الاول من هذا اللقاء، بتقدم سفيان هني، وناديه الأهلي، بهدفين لهدف، على حساب الغرافة.