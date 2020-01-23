بالفيديو.. “هني” هداف.. قديورة وبراهيمي مُمرران حاسمان في قمة الريان-الغرافة

الرياضة
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بالفيديو.. “هني” هداف.. قديورة وبراهيمي مُمرران حاسمان في قمة الريان-الغرافة صورة مركبة
بقلم حواز عبد النور

شهدت مواجهة الريان ضد الغرافة أمسية اليوم الخميس تألق الثلاثي الدولي الجزائري ياسين براهيمي، عدلان قديورة وسفيان هني.

المواجهة التي تدخل لحساب الجولة 13 من دوري نجوم قطر عرفت فوز الغرافة برباعية كاملة مقابل هدفين على زملاء براهيمي.

“سفيان هني” افتتح النتيجة للغرافة في الدقيقة 24 عبر ركلة جزاء بينما قدم “عدلان قديورة” التمريرة الحاسمة في الهدف الثالث الذي وقعه كودجيا في الدقيقة 66.

ومن جانب الريان كان النجم الدولي الجزائري “ياسين براهيمي” وراء الهدف الثاني الذي وقعه سيباستيان سوريا في الدقيقة 63 بعد توزيعة رائعة.


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