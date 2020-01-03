بالفيديو.. هني هداف ويسقط بثنائية أمام الشحانية

انهزم الدولي الجزائري سفيان هني، اليوم الجمعة، رفقة ناديه الغرافة، بثنائية مقابل هدف، أمام نادي الشحانية، لحساب الدوري القطري.

وشارك سفيان هني، أساساي كعادته، ضمن تشكيلة ناديه الغرافة، في هذه المواجهة التي برز فيها في الدقيقة الـ42، أين عدل النتيجة لفريقه عن طريق ضربة جزاء.

وتمكن أصحاب الأرض من إضافة هدف الفوز في هذه المباراة، في الدقيقة الـ54، لتنتهي المواجهة بنتيجة 2-1 لصالح الشحانية.

يذكر أن سفيان هني، وبعد هدفه في مرمى نادي الشحانية، رفع رصيده من الأهداف لهذا الموسم إلى 9 أهداف.